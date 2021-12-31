SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
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SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sokakta polis ekiplerince aç ve susuz halde bulunan sahipsiz pitbull cinsi köpek, beslemesi yapıldıktan sonra belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

SİVAS'ta sokakta polis ekiplerince aç ve susuz halde bulunan sahipsiz pitbull cinsi köpek, beslemesi yapıldıktan sonra belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

Kent merkezinde, 4 Eylül Sanayi Sitesi 55'inci Sokak'ta devriye halinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri pitbull cinsi yasaklı bir köpeğe rastladı. Sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tahmin edilen köpeğin aç ve susuz olduğunu fark eden ekipler hayvana mama ve su verdi. Köpek bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü.

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

SOKAKTA BULUNAN PİTBULL KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

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