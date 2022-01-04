SOKAĞA TERK EDİLEN PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da sahibinin sokağa bıraktığı pitbull cinsi köpek, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, belediye ekiplerine teslim edildi.

Pitbull ve benzeri ırk köpeklerin 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılıp çip takılarak kaydının zorunlu hale getirilmesiyle, sahipleri bu hayvanları sokaklara bırakmaya başladı. Bunun son örneği, Antalya'nın Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda yaşandı. Sahibinin sokağa bıraktığı pitbull cinsi köpeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, köpeği yakalayıp istasyona bağladı. Burada bir süre bekletilen köpek, bölgeye gelen Kepez Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevlilerin kamyonete aldığı köpek, barınağa götürüldü.