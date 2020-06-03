Sokağa terk edilen bebeği bulan kadın: Kolinin üzerine koymuşlardı AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, sokağa terk edilmiş 3 günlük bebeği bulan görgü tanıkları Fatma Erik (32) ve Osman Durgut (72), olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, sokağa terk edilmiş 3 günlük bebeği bulan görgü tanıkları Fatma Erik (32) ve Osman Durgut (72), olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Osman Durgun, "Duyduğum sesin ne olduğuna bakarken beyaz beze sarılı çocuk olduğunu fark ettim" dedi. Fatma Erik de, "Bebeğin üzerinde ince bir battaniye vardı, bir de poşet içerisinde elbiseleri vardı. Kolinin üzerine koymuşlar çocuğu, etrafına da koliler koymuşlar. Burada kalmış yağmurda" diye konuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İlçeye bağlı İmaret Mahallesi'nde dün bir marketin arkasındaki geri dönüşüm noktasında ağlayan bebek sesi duyan Fatma Erik ve Osman Durgut, olay yerine gittiklerinde yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, beze sarılmış bebeği korumaya aldı. Sağlık görevlilerince Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin kız ve 3 günlük olduğu anlaşıldı. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDIYapılan çalışmayla 3 günlük bebeği sokağa bıraktıkları tespit edilen anne İlkay Yıldırım ve anneanne Ayşe Tosun, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan anne ve anneanne serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılan İlkay Yıldırım ve Ayşe Tosun'un tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasına karar verdi. Polis ekiplerince yeniden ifadeleri alınan İlkay Yıldırım ve Ayşe Tosun, dün akşam işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.'BURADA ÇOCUK VAR GELİN'Sokağa terk edilen 3 günlük kız bebeği bulan görgü tanıkları Fatma Erik ve Osman Durgut olayı DHA'ya anlattı. Bir markete ait geri dönüşüm alanının yanına bırakılan bebeği buldukları anı anlatan Osman Durgun, "Bu alanda duyduğum sesin ne olduğuna bakarken beyaz beze sarılı çocuk olduğunu fark ettim. Çocuğu görünce şarküteriye koştum, içeride Fatma Hanım ve arkadaşları vardı. İçeriye girdim ve 'burada çocuk var gelin' diye seslendim. İlk başta söylediklerime inanmadılar ancak sonrasında geldiler ve hakikaten çocuk olduğunu gördüler. Sonrasında polisi ve ambulansı aradık, geldiler ve bebeği alarak içeriye götürdüler" dedi.'ÇOK ŞAŞIRDIK VE ÜZÜLDÜK'Fatma Erik de bebeği yağmur altında kolilerin arasına bırakılmış halde bulduklarını kaydetti. Erik, "Bebeğin üzerinde ince bir battaniye vardı, bir de poşet içerisinde elbiseleri vardı. Kolinin üzerine koymuşlar çocuğu, etrafına da koliler koymuşlar. Bebek burada kalmış yağmurda. Osman Amca 'bebek var' dediğinde inanmamıştık ama görünce çok şaşırdık ve üzüldük. Üzerimdeki montu çıkarıp bebeğin üzerini örttüm ve bebeği yan taraftaki şarküteriye götürdüm. Hemen polis ve ambulansı aradık. Polis ve ambulans geldi. 15 dakika boyunca burada kontrol ettiler daha sonra çocuğu götürdüler. Artık kim bıraktıysa bilmiyorum" diye konuştu.Diğer yandan sokağa terk edilen bebeğin Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne gönderilip, tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA