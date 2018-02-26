Sokağa Taşan Fuhuşun Önüne Geçmek İçin Cinsel İlişki Kabinleri İnşa Ettiler
İsviçre sokaklarında araba içinde fuhuş artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti. Arabayla girilen ahşap kabinler, aynı zamanda yetkililer için fuhuşun kontrolünü de mümkün kılıyor.
İsviçre'de fuhuşun şehir merkezlerine yayılmış olması, yöneticileri bu konuda adım atmaya mecbur bıraktı. Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi.
SOKAKTA FUHUŞ ARTINCA ÇÖZÜM ARANDI
Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları hayat kadınları ile bu kutuların içine giriyor ve burada kadınlarla ilişkiye giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.
KADINLAR İÇİN PANİK BUTONU VAR
Proje sayesinde hayat kadınlara yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.
MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de hayat kadınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin 1 milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.
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insanlik olan bir ulkeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl bir ülke helal olsun vatandaşını düşünüyor.. En azından kimselerin gözü önünde yapılmasını engelliyor.. Ar namus kalmamışsa devlet ne yapsın. Ahlaksızlık diz boyu... Cehenneme odun ve yakıt lazım..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Yorumlara bak be YÖK kırbaç yok idam insanmışsınız sizCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Benim doblonun arkası gayet geniş. Perdeleri de kapatıyom. Genellikle kadınlar arabada olsun istiyor. Yoksa ben zorlamıyorumCevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
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Bende okadar azdımki yaşım 26 hala bakirim tipsizim kızlar bana bakmıyo gay olmaktan korkuyorumCevap Yaz 7 24 Yayından Kaldır