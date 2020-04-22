Sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar Aydın'da Zeybek Mahallesi sakinleri, ilkokul müdürünün sokağa kurduğu ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aydın'da Zeybek Mahallesi sakinleri, ilkokul müdürünün sokağa kurduğu ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Merkez Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu Müdürü Fatih Mehmet İlter, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapalı olmasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çalışma başlattı.

Zeybek Mahallesi 1541 Sokak'taki sitede vatandaşlarla irtibata geçen İlter ve arkadaşları, tüm evlerin balkonlarının ve camlarının süslenmesini sağlayıp, sokağa ses sistemi kurdu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçen site sakinleri ve çocuklar, evlerinin balkonlarından, çalan şarkılara eşlik etti.

İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların evlerinde coşkuyla kutlamalarına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA