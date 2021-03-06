Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

06.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:15
Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbadi Mahallesi 235 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı sokağa giren şüpheli veya şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında araçlarını hareket edemez halde gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, aynı saatlerde üst sokaklarda da lastiklere zarar verme olaylarının yaşandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Esra Erol Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 19:15:29. #1.14#
title