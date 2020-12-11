Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
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Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi

11.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:56

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 15 bin 84 lira para cezası kesildi.

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 15 bin 84 lira para cezası kesildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde uygulama noktasına takılan araçta bulunan 3 kişinin izni bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Yasağı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 180 lira, araç sürücüsünün ehliyetinin olmaması sebebiyle araç sürücüsüne ve araç sahibine 2 bin 473 lira, aracın da muayenesi olmadığı için 598 lira para cezası kesildi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle toplamda 3 kişiye 15 bin 84 lira para cezası kesildi. - BALIKESİR

Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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