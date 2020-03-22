Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan - Haber
Alaşehir, Manisa, Sağlık

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan Mahalle muhtarından örnek davranış Mahalle muhtarı Adnan Doğramacı 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı...

22.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:47
Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Mahalle muhtarından örnek davranış

Mahalle muhtarı Adnan Doğramacı 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından tek tek gezdiği evlerden hazırladığı ihtiyaç listelerini tamamlayarak vatandaşlara teslim ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de salgın haline gelen korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağında kimsenin mağdur olmaması için devlet her türlü seferberliği ilan ederken, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı da mahallesindeki yaşlıların evlerini tek tek ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını öğreniyor hem de dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, mahallesinde bulunan 65 yaş üzeri mahalle sakinlerini, hasta ve yardıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Muhtar Adnan Doğramacı, eldivenini ve maskesini takarak, evleri ziyaret edip ihtiyaç listesi hazırlıyor. Muhtar Doğramacı, hazırladığı liste doğrultusunda ihtiyaçları vatandaşların evlerine götürerek teslim ediyor.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, "Soğuksu Mahallesi muhtarı olarak mahallemizde bulunan yaşlı hasta ve muhtaç durumdaki ve 65 yaş üzeri dışarı çıkamayanlara gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için dolaşıyorum. Buradaki yaşlı teyzemiz ve amcamızın evini ziyarete geldik, ihtiyaçlarını ve eksiklerini getirdik. Amcamız rahatsız, pazartesi günü onu da doktora götüreceğiz" dedi.

Vatandaşlar da muhtar Doğramacı'ya özverili davranışından dolayı teşekkür etti.

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haber
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haber
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haber
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Tom Hanks Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 20:39:46. #1.15#
title