Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor Malatya'da yaşlı bir kadın, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca evin bahçesinde sebze yetiştirerek günün geçiriyor.

Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor

MALATYA - Malatya'da yaşlı bir kadın, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca evin bahçesinde sebze yetiştirerek günün geçiriyor.

Arguvan ilçesinde yaşayan ve korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 70 yaşındaki Hatice İncesu, kısıtlamadan dolayı evde sıkıldı. Evlerinin bahçesinde toprakla uğraşan ve sebze diken yaşlı kadın, zamanını olumlu şekilde değerlendirdiği gibi bahçede çalışmasından aynı zamanda hareket etme fırsatı da bulmuş oluyor.

Gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili konuşan Hatice İncesu, "Zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim yakında hepsi geride kalacak inşallah. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım Çünkü evde hayat var sloganına uymamız lazım" ifadelerini kullandı.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle evde sıkılanlara önerilerde bulunan Hatice İncesu, "Kırsalda oturan vatandaşlarımızda benim gibi bahçede toprakla buluşusun. Zamanı olumlu şekilde geçirsinler. Doğal domates, salatalık ve biber ekin, hem doğal beslenirsiniz, hem vücudunuz hareket eder, hem de zamanınızı olumlu şekilde değerlendirirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum" dedi.

70 yaşında olduğunu ve böyle bir salgını hayatında görmediğini belirten İncesu, "Oğlum ve gelinim İstanbul'da yaşıyorlar. Arguvan da bekar oğlumla beraber kalıyorum. Tam 70 gündür toprakla buluşuyorum. Zamanım bu şekilde geçiyor. Bahçemde çalışıyorum, doğal ürün üretiyorum, geziyorum stres atıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA