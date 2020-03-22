Sokağa çıkmayan ünlü sunucu bakın ne yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayan ünlü sunucu Çağla Şıkel, önceki gün yanında çalışanlara mutfak alışverişi yaptırdı
22.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:00
& ;Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı oğulları Kuzey ve Uzay ile 'Evde kal' çağrısına uyan güzel sunucu Çağla Şıkel, şoförü ve evinde çalışan kadına alışverişe yaptırdı.
KOLONYA ALDIRDI
Çağla Şıkel'in evinde çalışan kadın, ünlü mankenin verdiği listedeki ürünleri aldı. Çağla Şıkel'in mutfak alışverişinin yanında kolonya ve dezenfektan aldırdığı görüldü.
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Kaynak: Snob Magazin