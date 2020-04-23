Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (4) ŞEHİT OĞLUNA, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİEskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'i (4) Gökmeydanı Mahallesi Ulus Caddesi üzerindeki evinde ziyaret etti.

ŞEHİT OĞLUNA, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'i (4) Gökmeydanı Mahallesi Ulus Caddesi üzerindeki evinde ziyaret etti. Ekipler, Eyüphan'ın doğum gününü ve 23 Nisan çocuk bayramını yanlarında götürdükleri pastayı kestirerek kutladı. Polis ekiplerinin oyuncak hediye ettiği Eyüphan Sevim'in annesi Demet Sevim, polisin sürprizinin oğlunu çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bizi bugün çok mutlu ettiniz. Oğlum ve eşim adına teşekkür ederim. Oğlum 23 Nisan doğumlu. Bugün iki kutlamamız var. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA