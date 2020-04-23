Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerin kutluyor Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerin kutluyorESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, çocukların aileleriyle evlerde çekip sosyal medyada paylaştığı videolarla kutlanıyor.

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerin kutluyor

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, çocukların aileleriyle evlerde çekip sosyal medyada paylaştığı videolarla kutlanıyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında sokaklar boş kalırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar evlerinde vidolar hazırladı. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te evlerini Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk fotoğraflarıyla donatan çocuklar, ailelerinin çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak bayramlarını coşkuyla kutluyor.

SOSYAL MESAFELİ TÖREN

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla valilik önündeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın yanı sıra koronavirüs nedeniyle çok az sayıda yönetici katılırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Kaynak: DHA