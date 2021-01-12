Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?

12.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:51
Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?

Vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle vatandaşlar Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu? gibi sorular sormaya başladı.

Kabine toplantısı sonrası yasaklara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili neler söyledi? Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Kabine toplantısı sonrası konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken en önemli korunma yolları, maske, hijyen ve mesafe. Kabine toplantısı konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Donald Trump Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Cemal Hünal Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Beşiktaş Facebook Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:00:12. #1.15#
title