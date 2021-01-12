Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?

Vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle vatandaşlar Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu? gibi sorular sormaya başladı.

Kabine toplantısı sonrası yasaklara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili neler söyledi? Sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı mı? Maske zorunlu mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Kabine toplantısı sonrası konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken en önemli korunma yolları, maske, hijyen ve mesafe. Kabine toplantısı konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.