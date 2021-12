Sokağa çıkması yasak olan araçla bisikletliye çarptı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de gündüz vakitlerinde sokağa çıkması yasaklanan karton toplama aracı, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sebebiyle bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, sokağa çıkması yasak olan araç ise otoparka çekildi.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz günlerde karton toplayan araçların gündüz vakitlerinde sokağa çıkmalarını yasaklamıştı. Lisansı bulunan ve kağıt toplamak isteyen vatandaşlar, akşam saat 22.00 ile sabah saat 05.00 saatleri arasında katı atık toplayabiliyor.

İlgili bildirinin tüm geri dönüşüm firmalarına bildirilmesine rağmen, sabah saatlerinde Mehmet Nuri D. idaresindeki karton toplama aracı, Yığılca Işıklı Kavşakta ışık ihlali yaparak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cemal C. yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Cemal C. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Cemal C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cemal C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Trafikten men edildi, firmaya ceza yazıldı

Karton toplama aracı olarak bilinen sepetli elektrikli bisiklet ise polis ekiplerince trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, elektrikli bisikletin şasi numarasından geri dönüşüm firmasını belirleyerek, yasak olan saatte karton toplamak için sokağa çıkartılan araç ile ilgili firmaya cezai işlem uyguladı. - DÜZCE