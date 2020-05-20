Sokağa çıkmamak için öyle bir nedeni var ki
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Sokağa çıkmamak için öyle bir nedeni var ki

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Turgay Karabulut, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması kısıtlanan 4 yaşındaki Hafsa Meryem Karabulut'un arabasında kuş yuvasının olduğunu görünce minik kız yuva bozulmasın diye evinden çıkmamaya karar verdi.

Sokağa çıkmamak için öyle bir nedeni var ki
20.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:04

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Turgay Karabulut, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması kısıtlanan 4 yaşındaki Hafsa Meryem Karabulut'un arabasında kuş yuvasının olduğunu görünce minik kız yuva bozulmasın diye evinden çıkmamaya karar verdi.

Ünye'nin Gölevi Mahallesi Güvenevler Caddesi'nde oturan 4 yaşındaki Hafsa Meryem Karabulut geçen 13 Mayıs günü 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmasının ardından ablası Şeymanur Karabulut ile akülü arabasıyla gezmek istedi. Kuş yuvasını ablasıyla fark eden minik Hafsa geçen hafta ve bu gün Türkiye'de minikleri dışarı çıkarken o yuva bozulmasın diye sokağa çıkamıyor.

"Kızım yasak kalktığı günlerde ve yaz boyunca arabasını kullanmayacak"

Kızının akülü arabasında olan güvercin yumurtası yüzünden sokak sınırlaması kaldırılsa da dışarı çıkamayacağını söyleyen baba Turgay Karabulut, "Kızlarımdan en ufağı olan Hafsa Meryem Karabulut akülü arabanın yanına gezmek için arabanın yanına geldiklerine güvercinlerin arabasına yumurta yaparak yuvalandığını görmüş. Hal böyle olunca bana haber verdiler ne yapacağız diye. Yumurta yapmış bir kuşun yuvasını bozmak bizim içinde uygun olmadı. Yuvayı bozmayalım istedik ve olduğu gibi bıraktık. Kızım da razı geldi ve bu yaz boyunca ve sokak sınırlaması kalktığı günlerde arabasını kullanmayacak. Komşularımızın kuşun arabaya yuva yaptığını görünce onlarda şaşkınlıkla karşıladı. Tabii, onlar da bizden tepki beklediler arabanın içerisinden yumurtayı alacak mıyız diye. Almadığımız için komşularımızın bu hareket çok hoşlarına gitti" dedi.

"Karantina süresince arabaya dokunmayacak"

Kardeşinin 14 yaş altı sokak sınırlandırılması kaldırıldığı günlerde arabası olmadan dışarı çıkamayacağını söyleyen 16 yaşındaki abla Şeymanur Karabulut ise, "Geçtiğimiz 13 Mayıs günü 14 yaş altı grup çocuklara izin verildiği için Hafsa'yı da dışarı çıkarmak istedik. Akülü arabasına bakmaya çıktım çok kirlenmiş mi diye. Sonrasında kuş yuvasını fark ettim. Durumu ilk anneme haber verdim. Ardından ise Hafsa'ya söyledim. Hafsa Meryem zaten hayvanları çok seviyor. Köyde kendisine ait kuş yuvası var ve hep beraber ona bakıyoruz. Biz ona arabasında bir kuş yuvasının ve yumurtasının olduğunu söyleyince çok sevindi. Bizde ona ne yapması gerektiğini anlattık. Zaten oda anlayışla karşıladı. Karantina süresi içerisinde zaten yuva bozulmasın diye bizde arabaya dokunmadan o şekilde bıraktık. Hafsa'da o günden sonrada evden çıkmıyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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