Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcılar yakalandı
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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcılar yakalandı

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evden çıkmaları yasaklanan ve bu nedenle panik yaşayan yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandıran 3 kişi yakalandı.

28.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:31
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcılar yakalandı

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evden çıkmaları yasaklanan ve bu nedenle panik yaşayan yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandıran 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 yaşlı vatandaşı arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, banka hesaplarının FETÖ silahlı terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve banka hesaplarındaki paraları çekerek kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar, binlerce liralık dolandırıldı. Vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca ise farklı tarihlerde 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Art arda gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. 5 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili araştırmalar yapan ekipler, vatandaşları dolandıran şahısların aynı kişiler olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahısların üzerinden çıkanlar şoke etti

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 5 vatandaşı dolandıran şahısların M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğu belirlendi. Dün ekiplerce Kocaeli ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda vatandaşları dolandırarak elde ettikleri belirlenen 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 euro, 7 adet bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, üzerinde Osmanlı Tuğrası bulunan 3 altın, 1 Türkiye Cumhuriyeti ibareli altın ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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