Sokağa çıkmakısıtlamasının dördüncü gününde de Erzincan sessiz Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü bayramın üçüncü gününde Erzincan'da vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü bayramın üçüncü gününde Erzincan'da vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzincan en sakin günlerini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, işlek meydanlar ve parklar gibi Erzincan'ın tüm noktalarında hissedildi.

Yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Dörtyol ve Ordu Caddesi merkezlerde sessizlik hakim oldu.

Ana güzergahtaki cadde üzerlerinde önlem alan polis ekipleri uygulama noktaları oluşturarak Covid-19 mücadele tedbirleri çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde denetimlerine devam etti.

Ekipler, yoğunluk olmasa da araçlarıyla yola çıkan vatandaşların bir yandan izin belgelerini kontrol ederken bir yandan da Covid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA