Sokağa çıkma yasakları uzatıldı mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasakları uzatıldı mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri! gibi sorulara değindi.

Sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği ve herhangi bir yasaklamanın söz konusu olabileceği ile ilgili vatandaşlar merak içinde. Peki, Sokağa çıkma yasakları uzatıldı mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDIMI?

Sokağa çıkma yasağı yılbaşı haftasına kadar devam etmektedir. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda yeni tedbirlerin şuanda söz olmadığı belirtildi.Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21.00 ile ertesi gün 05.00'a kadar devam etmektedir. Hafta sonu ise 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.