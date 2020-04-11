Sokağa çıkma yasağıyla Trabzon ve Ordu sessizliğe büründü Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Trabzon ve Ordu, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Trabzon genelinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ve görevliler dışında sokakta kimse bulunmuyor, araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Güvenlik güçleri, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile kentin en işlek bölgelerinden olan Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak'ta uygulama yaptı.

Ordu

Ordu'da da Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yasağın başlamasının ardından kentteki Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddelerinde sakinlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Polis, bekçi, eczacı, temizlik işçileri ve gazeteciler de maske ve eldiven kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıda geçen araçları durdurarak, yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti.

Polisler, ayrıca maske kullanımı konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA