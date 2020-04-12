Sokağa çıkma yasağıyla Trabzon sessizliğe büründü Kovid-19 salgınıyla mücadele Sokağa çıkma yasağı Drone çekimleri Ayasofya kavşağı Karadeniz sahil yolu Faroz balıkçı barınağı 15 Temmuz Şehitler Hürriyet Parkı - Karadeniz de evinde kalıyorTrabzon ve Ordu'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde...

Kovid-19 salgınıyla mücadele

Sokağa çıkma yasağı

Drone çekimleri

Ayasofya kavşağı

Karadeniz sahil yolu

Faroz balıkçı barınağı

15 Temmuz Şehitler

Hürriyet Parkı - Karadeniz de evinde kalıyor

Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güvenlik güçleri her iki şehrin belli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçlarıyla dışarı çıkanları denetliyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de ise vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, Artvin'de Atapark, Milli İrade Meydanı, İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile hafta sonları vatandaşların akın ettiği Çoruh Park ve Kafkasör sosyal yaşam alanları, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları'nda sessizlik hakim.

Kaynak: AA