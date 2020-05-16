Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'dan itibaren başladı. İstanbul'da gece yarısı itibariyle denetimler başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri kontrol etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA