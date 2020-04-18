SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE POLİS DENETİMLERİ BAŞLADI - 2 ( Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı.

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU - Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul polisi birçok bölgede kurduğu uygulama noktasıyla denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 00.00'dan sonra denetimler başladı. Megakent İstanbul'da da gece yarısı itibariyle denetimler yoğunlaştı. Birçok noktada uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri ve kontrol etti. Bu noktalardan bazıları Şirinevler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olurken, bir diğer nokta da Beşiktaş oldu. Polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi.

Kaynak: DHA