SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE POLİS DENETİMLERE BAŞLADI (1) Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı.

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul polisi birçok bölgede kurduğu uygulama noktasıyla denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: DHA