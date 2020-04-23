Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza
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Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza

MERSİN'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmek dağıtmak için çıkan kamyonetle liman çalışanının kullandığı otomobil çarpıştı.

23.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza

MERSİN'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmek dağıtmak için çıkan kamyonetle liman çalışanının kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 08.30'da merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Ekmek dağıtımı yapmak için caddeye çıkan bir fırına ait kamyonet ile ismi öğrenilemeyen liman çalışanı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 


Kaynak: DHA

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