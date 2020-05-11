Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul trafiği hareketlendi
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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul trafiği hareketlendi

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul trafiği hareketlendi
11.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:41

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladıKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24...

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüde yapılan çalışmaların da bölgede trafik oluşmasına etkisi oldu. Yasağın sona ermesiyle yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise Cevizlibağ oldu. D-100 Karayolu Cevizlibağ geçişinde trafik hareketliği gözlendi. 

 


- Bozkurt

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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