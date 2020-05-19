SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
19.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:29
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın son gününde Şişli Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı boş kaldı. Cadde ve meydanlara sakinlik hakim oldu.
Kaynak: DHA