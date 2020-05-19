Sokağa çıkma yasağının son gününde yollar ve meydanlar boş kaldı Oğuzcan YAZAR / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Oğuzcan YAZAR/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın son gününde Şişli Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı boş kaldı. Cadde ve meydanlara sakinlik hakim oldu.

Kaynak: DHA