Sokağa çıkma yasağının son gününde yollar ve meydanlar boş kaldı
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Sokağa çıkma yasağının son gününde yollar ve meydanlar boş kaldı

Oğuzcan YAZAR / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının son gününde yollar ve meydanlar boş kaldı
19.05.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:10

Oğuzcan YAZAR/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın son gününde Şişli Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı boş kaldı. Cadde ve meydanlara sakinlik hakim oldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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