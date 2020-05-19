SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

Oğuzcan YAZAR / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI
19.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:04

Oğuzcan YAZAR/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyükşehirler ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın son gününde Şişli Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı boş kaldı. Cadde ve meydanlara sakinlik hakim oldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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