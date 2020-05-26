SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE ÜSKÜDAR  MEYDANI KUŞLARA KALDI
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE ÜSKÜDAR  MEYDANI KUŞLARA KALDI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE ÜSKÜDAR  MEYDANI KUŞLARA KALDI
26.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:48

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Üsküdar'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uymasıyla caddeler, sokaklar ve sahil şeridi sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı ise güvercinlere ve martılara kaldı. Polis ekiplerinin birçok yerde önlem alarak uygulama noktası oluşturduğu ve vatandaşlardan kurum kimlik kartı ile çalışma belgesi istediği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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