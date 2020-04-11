Sokağa çıkma yasağının olmadığı Kırşehir'de sokaklar bomboş Covid-19 salgını karşısında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası yasağın olmadığı Kırşehirde'de sanki yasak varmış gibi sokaklar bomboş kaldı.

Covid-19 salgını karşısında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası yasağın olmadığı Kırşehirde'de sanki yasak varmış gibi sokaklar bomboş kaldı.

Kırşehir'de dükkanında temizlik yapan birkaç esnaf ile birlikte ekmek almak için çıkanlar dışında sokaklarda çok fazla insana rastlanmadı. İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağını duyurduğu saatlerde Kırşehir'de, 12 dairelik bir apartmanda karantina ilan edilmişti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise yasak olmamasına rağmen 48 saat Kırşehirlileri evde kalmaya davet etmişti.

Vali Akın davet mesajında, "Saygıdeğer Kırşehirli hemşehrilerim, sizleri büyükşehirler için ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilimizde de gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. Sağlığınız için 48 saat evde kalalım, birlikte başaralım" demişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA