Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı.

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi: "Develi - Develi Veteriner Kliniği - Yasin Yılmazer - Pazar Sokak Belediye Pasajı D: 105, 38400 Develi/Kayseri, Bünyan - Cepli Veteriner Kliniği - Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah. No: 5 Bünyan, Yahyalı - Yahyalı Veteriner Kliniği - Hacı Karabulut Kuzu Boyacılı Cad. Camikebir Mah. No: 4a Yahyalı/Kayseri, Talas - Pozitif Veteriner Kliniği - Hakan Doğan Eyüp Sultan Cad.Bahçelievler Mah.No: 17 D Talas/Kayseri, Yeşilhisar - Karabacak Veteriner Kliniği -Ekrem Karabacak, İsmet İnönü Cad. İdris Mah. No: 232 Yeşilhisar/Kayseri, İncesu - Kızılışık Veteriner Kliniği - Fatih Kızılışık, İstiklal Karamustafapaşa No: 311 İncesu/Kayseri, Akkışla Sarıoğlan Zafer Veteriner Kliniği - Zafer Himmetoğlu, Kululu Yeni Mahalle No: 20 Akkışla/Kayseri, Tomarza - Tunalıoğlu Veteriner Kliniği - Mustafa Tunalıoğlu, Eski Postahane Sk, Cumhuriyet Mah.No: 23 Tomarza/Kayseri, Pınarbaşı Sarız Tümüklü Veteriner Kliniği - Belen Tümüklü, Dedeman Cad.Yeniocak Mah. No: 22-A Pınarbaşı/Kayseri Kocasinan - Zirve Veteriner Kliniği - Mustafa Çimen Kocasinan Bulvarı Kocasinan/Kayseri, Kocasinan - Uyan Veteriner Kliniği - O.Buğra Uyan, Anıt Cad.Gevhernesibe Mah.No: 12- A Kocasinan/Kayseri, Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Ahmet Ata Doğu Garajı İçi Kocasinan/ Kayseri, Kocasinan -Kocasinan Veteriner Kliniği - Karal Duygulu, Anıt cad. Gevhernesibe mah. No: 3-A Kocasinan/Kayseri, Kocasinan - Çağlayan Veteriner Kliniği - Kaan Erdoğan Gemlik c. Anbar Mah. No: 17-B Melikgazi/Kayseri, Kocasinan - Terapi Veteriner Kliniği - İbrahim Çavuşoğlu Tuna Cad.Erciyesevler Mah.No: 8-A Kocasinan/Kayseri, Kocasinan - Oscar Veteriner Kliniği - Onur Kılınç Yeşil Mah Kocasinan Kayseri, Kocasinan - Erciyes Veteriner Kliniği - Alper Koçyiğit, Donanma Cad.Gevhernesibe Mah.No: 14 Kocasinan/Kayseri, Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Mehmet Ergüden Uğur Evler Mah.Doğu Terminali B Blok No: 23 Özvatan Felahiye Emre Sayar istiklal cad. Kalemah. No: 15 Felahiye/Kayseri Melikgazi - Yaşam Veteriner Kliniği - Mehmet Önal Gün Sazak Cad. A blok Gesi Fatih Mah. No: 37-A Melikgazi/Kayseri Melikgazi - Güneş Veteriner Kliniği - Rıfat Gün Melikgazi/Kayseri Melikgazi - Anadolu Veteriner Kliniği - Niyazi Kılıçkaya Yeniçay S.Turkuaz İş Kalpaklıoğlu M. No: 35-B Melikgazi/Kayseri Melikgazi - FourVet Veteriner Kliniği - Bahtiyar Güden Melikgazi Mah. Melikgazi/Kayseri Melikgazi - Sevimli Patiler Veteriner Kliniği - Özge Ceylan Olgunlar Cad.Yıldırım Beyazıtmah/Semt No: 9-E Melikgazi/Kayseri Melikgazi - Ömür Veteriner Kliniği - Bülent Ertuğrul Tavlasun Cad. Kılavuzlar Gavremoğlu M.No: 21 D Melikgazi/Kayseri Melikgazi - Melikgazi Veteriner Kliniği - Eray Ata Uçak Sk. Hunat Mah. No: 14-P Melikgazi/Kayseri." - KAYSERİ Kaynak: İHA