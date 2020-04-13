SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu. Görüntü dökümü: ------------Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü-Mecidiyeköy yollardan detay-Genel ve detaylar ------------Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü-Mecidiyeköy yollardan detay-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA