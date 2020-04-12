Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü
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Bursa

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala sokak kedileri boş caddelerin keyfini sürdü.

12.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:01
Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü

BURSA - Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala sokak kedileri boş caddelerin keyfini sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece 00.00'da sona erecek olan yasağın kalkmasına saatler kala Bursa tarihi Ulu Cami çevresinde ve Atatürk Caddesi'nde kediler cadde ve sokakların keyfini çıkardı. Birbirinden farklı kediler sessiz geceye renk kattı.

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala kediler boş caddelerin keyfini sürdü

Kaynak: İHA

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