Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydan'ı boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydan'ı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda Taksim Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA