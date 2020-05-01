Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik
01.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:38
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydan'ı boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Taksim Meydan'da sessizlik
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile Taksim Meydan'ı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda Taksim Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA