SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE DENETİM YAPILDI
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D-100 Karayolu, Kadıköy, Polis, Güncel, Haber

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE DENETİM YAPILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA-Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı.

23.04.2020 08:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:27
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE DENETİM YAPILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA-Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde yolu keserek denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE DENETİM YAPILDI

Kaynak: DHA

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