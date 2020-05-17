Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu boş kaldı
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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu boş kaldı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu yine boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu boş kaldı
17.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:38

ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİL YOLUNDA SESSİZLİK HAKİM

-İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu yine boş kaldı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam ediyor. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Üsküdar Meydanı ve sahil yolunda sessizlik hakim. Trafik polisleri Üsküdar Meydanı'nda otomobilleri durdurarak denetimlerini sürdürüyor. Dışarı çıkan vatandaşların izin ve çalışma belgesi olup olmadığı kontrol ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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