Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (3)
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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (3)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

12.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:28
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (3)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul en sakin günlerini yaşıyor.

Yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Taksim, Eminönü ve Şişli gibi merkezlere sessizlik hakim.

Taksim Meydanı, önlem alan polis ekipleri ve basın mensuplarına kalırken, normal günlerde kalabalıktan dolayı yürümekte zorlanılan Eminönü Meydanı ve iskelesinde de bu sabah sessizlik hakimdi.

Sarıyer sahil şeridinin boş kaldığı görülürken fırıncılar sokak aralarında vatandaşlara ekmek satışı yapmayı sürdürüyor.

Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili martı ve güvercinlere kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (3)

Kaynak: AA

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