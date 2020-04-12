Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
12.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:16
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı yanı sıra Sivas Caddesi, Kapalı Çarşı, İstasyon Caddesi ve Mimar Sinan Parkı'nda yasağın ikinci gününde de sessizlik hakim.
Kaynak: AA