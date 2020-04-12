Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2) Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı. Kaynak: AA