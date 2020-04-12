Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2)
Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
12.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:12
Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar
Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri
ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA