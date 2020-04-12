Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul sessizliğe büründü İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerini yaşıyor.

Anadolu yakasının Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı. İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik hakim.

Üsküdar Sahili'nde görev yapan polisler, martı ve güvercinleri simit ve yem ile besliyor.

Bu arada kentin değişik noktalarında görev yapan İstanbul Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA