Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutan ekiplerin drone ile çekilmiş görüntüleri Van'ın şehir merkezi, Edremit ilçesi, caddeleri, sokaklarından drone ile havadan çekilmiş görüntüler Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldıVAN - Yeni tip...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutan ekiplerin drone ile çekilmiş görüntüleri Van'ın şehir merkezi, Edremit ilçesi, caddeleri, sokaklarından drone ile havadan çekilmiş görüntüler Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı VAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Van'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kaynak: AA