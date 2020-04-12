Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi
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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi Bursa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi.

12.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:05
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi. Her gün binlerce aracın üzerinden geçtiği Bursa-İzmir-İstanbul yollarını birbirine bağlayan Acemler Kavşağı, İzmir ve Mudanya caddelerinin boş hali dikkat çekti.

Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığının 31 büyük şehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanların ardından sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın en yoğun trafiğinin olduğu Acemler Kavşağı ile İzmir ve Mudanya yol ayrımında tek tük araçlar görüldü. Bursa polisi ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Bursa'nın en kalabalık trafik geçişine sahip İzmir yolu, Mudanya yolunda adeta kuş uçmadı. Organize Sanayi Bölgesi ve feribot iskelelerine bağlantıyı sağlayan Mudanya yolunun boş hali dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Manşet

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