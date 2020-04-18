Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Konya, Polis, Güncel

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

KONYA'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.

18.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:22
Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

KONYA'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 31 şehirde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ile kentin giriş-çıkış noktalarında denetim yapıyor. Bu kapsamda Karatay ilçesi Eski Garaj bölgesinde denetim yapan polis, caddede dolaşan 3 kadına kimlik sordu. Üzerlerinde kimliklerinin bulunmadığını ve markete süt almaya gittiklerini söyleyen kadınlar, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.

Kadınlar ekip otosuna sosyal mesafe kuralı gözetilerek, bindirildi. Panik atağı olduğunu ileri süren kadınlardan biri, polis memurları tarafından ikna edilerek, ekip otosuna bindirildi. 

Kadınlar hakkında kimlik tespitinin ardından idari işlem yapılacağı öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Ebru Polat Ebru Şallı Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Ergin Ataman Abdullah Avcı Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:31:44. #1.14#
title