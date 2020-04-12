Sokağa Çıkma Yasağının Cezası Ortaya Çıktı! İşte Detaylar Türkiye'deki birçok insan tarafından sokağa çıkma yasağının cezası çok merak ediliyordu.

Türkiye'deki birçok insan tarafından sokağa çıkma yasağının cezası çok merak ediliyordu. Vatandaşların çok büyük bir bölümü sokağa çıktıklarında ne tür bir sorunlarla karşılaşacaklarını bilmiyordu. Sokağa çıkmanın bedeli biraz büyük olacak.

Türkiye'de genellikle sokağa çıkma yasağı ilan edilmez. Sadece askeri darbe dönemlerinde görülen sokağa çıkma yasağı bu sefer sağlık nedeniyle ilan edildi. Türkiye'nin genel tarihine bakıldığında da salgıların çok fazla olduğunu görmek mümkün değil. Ancak ilk defa çok büyük bir salgın yaşandı ve birçok insan bu salgına yakalandı.

Sokağa çıkma yasağının para ve hapis cezası var

10 Nisan gecesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili iki türlü ceza alınıyor. Bunlardan birisi para cezasıyken diğeri de hapis cezası olabiliyor.

Bu yasağa uymadığınızda öncelikle yetkililer tarafından uyarlıyorsunuz. Eğer uyarıya kulak vermezseniz ve sokakta kalmaya devam ederseniz 3186 TL para cezası alırsınız. Burada para cezası ikinci aşama olarak görülüyor. Genel olarak yetkililerin tutumuna bakıldığında sert olmadıkları fark ediliyor.

Para cezasına rağmen sokakta kalmaya devam eden vatandaşlara ise daha farklı bir ceza veriliyor. Bu kişilere; Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine göre işlem yapılacak.