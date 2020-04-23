Sokağa çıkma yasağının ardından tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.
23.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:58
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.
- İstanbul
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'daki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Müzesi ve havaların ısınmasıyla renk cümbüşüne dönüşen Gülhane Parkı ile boş kalan Eminönü Sahiliyle İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA