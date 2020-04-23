SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN TARİHİ YARIMADADAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.
23.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:51
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'daki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Müzesi ve havaların ısınmasıyla renk cümbüşüne dönüşen Gülhane Parkı ile boş kalan Eminönü Sahiliyle İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA