Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:59
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilçe genelinde, caddeler, sokaklar ve meydan sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA