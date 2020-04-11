Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
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Malatya, Güncel

Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Sokağa çıkma yasağı uygulaması Çevreyolu üzerinde bulunan ve boş kalan İstasyon, Taştepe ve Çöşnük Kavşakları Kent merkezinden görüntüler Kent merkezinde fırıncılık yapan Derviş Özdil ile röportaj Yasağının ardından sokaklar boşaldıMALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)...

11.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:27
Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Sokağa çıkma yasağı uygulaması

Çevreyolu üzerinde bulunan ve boş kalan İstasyon, Taştepe ve Çöşnük Kavşakları

Kent merkezinden görüntüler

Kent merkezinde fırıncılık yapan Derviş Özdil ile röportaj Yasağının ardından sokaklar boşaldı

MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kavşak, cadde ve sokaklarında polis ekipleri yasaktan haberdar olmayana bazı vatandaşları uyardı.

Trafiğin yoğun olduğu Çevreyolu ile bu yol üzerindeki İstasyon, Taştepe ve Çöşnük Kavşaklarının boş olduğu gözlemlendi.

Kent merkezinde fırıncılık yapan Derviş Özdil, "Ekmekler hazır, müşteri bekliyoruz. Saat 09.00 oldu müşteri bekliyoruz, sıkıntı yok." dedi.

Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Kaynak: AA

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