Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı Sokağa çıkma yasağı uygulaması Boş meydanlar ve boş sokaklar Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması

Boş meydanlar ve boş sokaklar Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Kaynak: AA