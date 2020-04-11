Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma yasağı uygulaması Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi Balıklıgöl Cadde ve sokaklar Polis ekipleri ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
11.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:45
Sokağa çıkma yasağı uygulaması
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi
Balıklıgöl
Cadde ve sokaklar
Polis ekipleri ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.
Kaynak: AA